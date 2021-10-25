Роналду выступил с заявлением после разгрома от Ливерпуля

25 октября 2021, 12:27
Фото: instagram/cristiano

Португальский форвард "МЮ" Криштиану Роналду обратился к болельщикам после крупного поражения на "Олд Траффорд", в матче 9-го тура АПЛ с "Ливерпулем" – 0:5, сообщает zakon.kz.

Иногда не получается добыть тот результат, за который мы боремся. Иногда счет на табло не тот, который нам нужен. За это в ответе мы и только мы, потому что винить больше некого. Наши фанаты снова были невероятны, постоянно нас поддерживали. Они заслуживают большего. Они заслуживают гораздо более хороших результатов, и мы должны сделать это для них. Время настало! – написал Роналду в Instagram.

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Сам же нападающий сумел отличиться дважды. Вначале получив желтую карточку за грубую игру в первом тайме, затем – забив мяч во второй половине игры, но гол не был засчитан после консультации арбитра с VAR.

Куандык Шынасилов


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