Салах стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди африканских игроков

Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах оформил хет-трик матче 9-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед", сообщает zakon.kz.

Эти три гола позволили Салаху обогнать рекорд экс-нападающего "Челси" Дидье Дрогба, который в чемпионате Англии забил 104 мяча. Сейчас на счету нападающего "Ливерпуля" 106 голов в 167 матчах английского первенства, что позволило египтянину стать лучшим африканским нападающим в истории английского футбола. Третье место занимает другой представитель "Ливерпуля" – Садьо Мане, у него 100 голов.

Куандык Шынасилов