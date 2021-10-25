Салах стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди африканских игроков

25 октября 2021, 14:51
Фото: instagram/mosalah

Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах оформил хет-трик матче 9-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед", сообщает zakon.kz.

Эти три гола позволили Салаху обогнать рекорд экс-нападающего "Челси" Дидье Дрогба, который в чемпионате Англии забил 104 мяча. Сейчас на счету нападающего "Ливерпуля" 106 голов в 167 матчах английского первенства, что позволило египтянину стать лучшим африканским нападающим в истории английского футбола. Третье место занимает другой представитель "Ливерпуля" – Садьо Мане, у него 100 голов.

Куандык Шынасилов


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