Ученые предложили создать в Жамбылской области спецсуд по исполнению наказаний

В Таразе прошел I международный форум "Диалог ученых судебной системы", в котором принимали участие зарубежные ученые-правоведы из России, Кыргызстана, Узбекистана и Беларуси.

В форуме участвовали также председатель Верховного суда Жакип Асанов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, судья Верховного суда, председатель Союза судей Сакен Абдолла, ректор Академии правосудия Зауре Баймолдина, председатель Жамбылского областного суда Ербол Ахметжанов, судья Жамбылского областного суда, кандидат юридических наук Рамазанова Лаззат, ректоры местных вузов.

Мероприятие прошло в рамках реализации задач VIII Съезда судей Казахстана.

Председатель Верховного суда Ж. Асанов, приветствуя участников, назвал суды местом, которое «нужно, прежде всего, не судьям, а людям, участвующим в процессах». Спикер отметил, что за три года были введены три новых здания облсудов. В 2022-м будут построены еще четыре.

В числе мер, предпринятых за последние три года в направлении укрепления доверия общества, названы рост числа примирений и активная разъяснительная работа, что уменьшило число жалоб в вышестоящий суд. Речь также шла об укреплении независимости судов, новом формате судебных актов, которые сделали их более понятными, росте числа оправдательных приговоров.

Говоря о действии адмюстиции, Асанов отметил, что за три месяца в 21-й новый адмсуд поступило 7 тыс. исков. Из всех истцов так или иначе достигли своей цели 60%. До АППК показатель по удовлетворяемости составлял 14%.

У судов любой страны одна миссия – законное и справедливое правосудие. Наша задача состоит в том, чтобы люди, бизнес и инвесторы доверяли и были уверены в судах. И это доверие – наш главный ориентир в проводимой реформе и ежедневной работе судов, – заключил Асанов.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подчеркнул важность работы форума, который стал международной площадкой для обсуждения актуальных проблем правосудия и развития судебных систем, обмена передовым опытом в области судоустройства и обеспечения верховенства права.

Судебная система – одна из ветвей власти и ей всегда уделяется особое внимание. Главная цель – защищать права граждан, руководствуясь принципами честности, законности, справедливости. На вас возлагается большая ответственность в обеспечении правопорядка, укреплении стабильности в обществе, разрешении социальных, трудовых конфликтов. Сегодня проводится реформа судебной системы. Все это – часть концепции слышащего государства, выдвинутой главой государства. Также активно внедряются новые информационные технологии, запущен проект "Виртуальный суд", открылись фронт-офисы, что привело к упрощению работы, прозрачности и доступности правосудия для населения. Очень важно, что мероприятие такого масштаба проходит именно в Таразе. Среди выходцев из нашего региона немало тех, кто внес заметный вклад в развитие судебной системы, – сказал аким области.

Глава региона указал на важность установления тесных взаимоотношений между местной властью и судейским корпусом. Отдельно он остановился на работе медиаторов, Совета биев.

Выступая, председатель Союза судей, судья Верховного суда Абдолла, отметил, что сегодня в судах республики трудится 91 ученый: 6 докторов наук, 4 доктора PhD и 81 кандидат юридических, психологических, экономических, политических наук. Спикер, отмечая роль и вклад в развитие судебной системы судей-ученых, инициировал обеспечение принципа равноправия продвижения кандидатур из числа судейского корпуса на научные звания, проработку вопросов о надбавках судьям с ученой степенью. кроме того, он предложил утвердить медаль имени академика Салыка Зиманова и присуждать ее лицам, внесшим вклад в развитие судебной системы.

Судья Жамбылского областного суда, кандидат юридических наук Рамазанова Лаззат в своем докладе предложила внедрить в Жамбылской области пилотный проект по созданию специализированного суда по исполнению наказаний. Создание такого суда решило бы ряд проблемных вопросов, обеспечило бы качество выносимых приговоров, снизило бы нагрузку на судей. Предложение по внедрению данного пилотного проекта получило положительный отклик у участников данного мероприятия и включено в резолюцию форума.

В ходе форума были презентованы два сборника: один из них библиографический, включающий информацию об ученых судебной системы, во втором собраны их научные публикации.

По итогам форума выработаны рекомендации и предложения.