Россиянка забила самый быстрый гол в истории мирового женского футбола

26 октября 2021, 11:37
Фото: pixabay.com

Забит самый быстрый гол в истории мирового женского футбола. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе, передает zakon.kz.

В России забили самый быстрый гол в мировом профессиональном женском футболе! В 23-м туре Суперлиги форвард пермской ЖФК "Звезда-2005" Олеся Курочкина поразила ворота соперника уже на 09,31 секунде, – говорится в сообщении РФС в Instagram.

Поздравляем всю команду "Звезда-2005" и болельщиков. Вы вошли в историю! РФС


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