Тюркский совет и акимат Туркестанской области укрепляют сотрудничество

Туркестан превращается в культурный и духовный центр тюркского мира. Сегодня работа в этом направлении активизирована. Об этом было сказано на встрече акима Туркестанской области Умирзака Шукеева с генеральным секретарем Тюркского совета Багдатом Амреевым, сообщает Zakon.kz.

Багдат Амреев дал положительную оценку изменениям, происходящим в Туркестане, проводимой работе и выразил готовность в осуществлении ряда важных инициатив в рамках Тюркского совета.

31 марта 2021 года состоялся Совет сотрудничества тюркоязычных государств по теме "Туркестан – духовная столица тюркского мира", где была принята "Туркестанская декларация". В настоящее время ведется работа по созданию общего инвестиционного фонда поддержки предпринимательства между государствами – членами Тюркского совета, – сказал генеральный секретарь.

Также он отметил их готовность к сотрудничеству в рамках совета в направлении повышения не только историко-культурной, но и экономической роли Туркестана.

Умирзак Шукеев предложил открыть официальную штаб-квартиру инвестиционного фонда в Туркестане. Он также подчеркнул заинтересованность в решении вопросов логистики для открытия свободной экономической зоны в Туркестане, принятии форума предпринимателей тюркских государств в Туркестане.

Нам поручено сделать Туркестан центром тюркского мира. При этом считаю, что головной офис одной из международных организаций, общих для братских стран, должен располагаться в Туркестане. Совместно с Тюркским советом мы готовы реализовать масштабные проекты, – сказал аким области.