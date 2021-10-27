Как осуществляется поддержка бизнеса в Акмолинской области

В Акмолинской области большое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса.

По данным Управления внутренней политики, в регионе успешно реализуются государственные программы "Дорожная карта бизнеса 2025", продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек", механизм кредитования приоритетных проектов по развитию "экономики простых вещей".

По информации Управления предпринимательства и промышленности, за период действия программы "Дорожная карта бизнеса 2025" с 2010 года в области одобрено 3494 проекта, создано более 24 тысяч рабочих мест. По состоянию на 1 октября текущего года поддержано 1125 проектов.

Основными видами поддержки являются субсидирование, гарантирование кредитов, предоставление государственных грантов, подведение производственной инфраструктуры.

По программе "Еңбек" предусмотрено микрокредитование участникам, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах и малых городах, для открытия микробизнеса, расширения деятельности начинающих молодых и действующих предпринимателей, создания сельскохозяйственных кооперативов. В рамках данной программы с 2017-го по 2021 год в регионе профинансировано 355 проектов, в том числе за 2021 год – 65 проектов.

В регионе при поддержке местных властей реализуется программа развития "экономики простых вещей", призванная повысить производственные возможности отечественных предприятий.

Портфель "экономики простых вещей" состоит из 251 проекта обрабатывающей промышленности, сферы агропромышленного комплекса и услуг, из них одобрено и профинансировано 250 проектов. В рамках реализации проектов планируется создать более 1300 рабочих мест, – сообщили в Управлении предпринимательства и промышленности.

Как добавили в областном ведомстве, в настоящее время совместно с бизнесом отрабатывается реализация новых интересных проектов.

К слову, в регионе на сегодня насчитывается 48,4 тыс. единиц действующих субъектов малого и среднего бизнеса.