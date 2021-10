Генсек ООН призвал страны к равному распределению вакцин от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира и производителей вакцин от коронавируса к более равному распределению препаратов, передает Zakon.kz.

Генсек ООН написал об этом в своем Twitter.

The triumph of vaccines — developed & brought to market in record speed — is being undone by the tragedy of an unequal distribution.



Manufacturers & countries must fulfill their dose-sharing pledges & share technology & intellectual property to allow others to produce vaccines.