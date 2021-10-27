Изменились правила по контролю за ЧСИ

Приказом министра юстиции РК от 18 октября 2021 года внесены изменения в Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

В частности, теперь срок проведения контроля частного судебного исполнителя составляет не более десяти рабочих дней. Ранее на это отводилось семь рабочих дней.

Проведение контроля приостанавливается на период временной нетрудоспособности частного судебного исполнителя. В случае нахождения частного судебного исполнителя в отпуске или отсутствия по иным причинам сроки проведения контроля переносятся, – говорится в документе.

При этом продление, приостановление и перенос сроков проведения контроля частного судебного исполнителя осуществляются должностным лицом, уполномоченным на назначение контроля.

При поступлении жалобы, обращения, сообщения либо другой информации в уполномоченный орган или территориальный орган юстиции внеплановый контроль частного судебного исполнителя назначается приказом уполномоченного лица соответствующего органа юстиции.

При поступлении жалобы, обращения, сообщения либо другой информации в Республиканскую или Региональную палату частных судебных исполнителей внеплановый контроль частного судебного исполнителя назначается приказом уполномоченного лица соответствующей палаты частных судебных исполнителей.

Как отмечается, предметом внепланового контроля являются изучение и проверка материалов исполнительного производства и действий частного судебного исполнителя в рамках поступившей жалобы, обращения, сообщения и информации о фактах совершенных им нарушений законности при осуществлении исполнительных действий.

При этом контроль за деятельностью частных судебных исполнителей не проводится в случае наличия вступившего в силу судебного акта о нарушении частным судебным исполнителем требований законодательства Республики Казахстан, – говорится в документе.

Внесена поправка и в пункт, касающийся составления заключения о проведенной проверке ЧСИ.

Так, в вводной части заключения излагаются сведения о виде контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, осуществлявших контроль, и частного судебного исполнителя, подлежащего контролю, сроки проведения контроля, номер и дата приказа о назначении контроля частного судебного исполнителя.

В описательно-мотивировочной части заключения излагаются сведения о деятельности частного судебного исполнителя и об исполнительном производстве, в том числе исполнительские действия в хронологическом порядке.

В заключительной части заключения излагаются выводы о наличии или отсутствии нарушений законодательства Республики Казахстан, рекомендации по их устранению с установлением срока от пятнадцати дней, но не более одного месяца, и указывается обязанность частного судебного исполнителя предоставить в соответствующий территориальный орган или региональную палату информацию об устранении нарушений, – говорится в правилах.

При этом в случае устранения нарушения законодательства или восстановления причиненного ущерба заключение направляется на рассмотрение в соответствующую дисциплинарную комиссию Региональной (Республиканской) палаты частных судебных исполнителей.

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В случае неустранения частным судебным исполнителем нарушения законодательства или невосстановления причиненного ущерба заключение также направляется на рассмотрение в соответствующую дисциплинарную комиссию Региональной (Республиканской) палаты частных судебных исполнителей.

Если ЧСИ допустил нарушения, предусматривающие приостановление или прекращение действия лицензии частного судебного исполнителя, то к представлению прилагаются следующие документы:

копия жалоб на действия (бездействие) частного судебного исполнителя либо при наличии другой информации, свидетельствующей о недобросовестном исполнении им своих обязанностей; копия приказа о проведении планового или внепланового контроля деятельности частного судебного исполнителя; копия пояснения частного судебного исполнителя (при наличии) либо копия акта об отказе от дачи пояснения; копии материалов исполнительного производства (при наличии) либо копия акта об отказе представления; копии документов, подтверждающих ознакомление частного судебного исполнителя с приказом о проведении планового или внепланового контроля его деятельности и заключением о результатах проведенного контроля за деятельностью частного судебного исполнителя.

Приказ вводится в действие с 6 ноября 2021 года.