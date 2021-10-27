Какая погода ждет казахстанцев 28 октября 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 октября, передает zakon.kz.

Большая часть республики будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке и востоке страны с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, в горных районах – сильные осадки (дождь, снег), – сообщили в РГП "Казгидромет".

На севере, западе Акмолинской области, на горных перевалах Туркестанской области, днем на западе, северо-западе Костанайской области, ночью на юго-западе Восточно-Казахстанской области усилится ветер 15-20 м/с.

На западе, в центре, на востоке Атырауской области, на севере Мангистауской области, в центре Актюбинской области, в центре и на востоке Карагандинской области, в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

На юге, западе Северо-Казахстанской области – туман, усиление ветра ночью на юго-западе области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, днем на северо-западе области ветер 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 1-6, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +5+7°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем осадки, преимущественно дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +9+11°С.