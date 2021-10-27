В ВОЗ сообщают о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Количество новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 4%, а летальных исходов – на 5% – такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Zakon.kz.

Уточняется, что более 2,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, а более 49 тыс. – умерли.

За неделю, с 18 по 24 октября, число новых случаев [заражения] в мире несколько выросло (на 4%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 2,9 млн новых случаев, – приводит ТАСС статданные в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

На Европейский регион приходится более половины заразившихся. За неделю здесь зарегистрирован прирост заболеваемости (на 18%), тогда как в остальных пяти регионах ВОЗ она снизилась.

Наибольший рост отмечен в Европе (на 14%) и Юго-Восточной Азии (на 13%), – отмечено в публикации.

Тем временем сильное снижение инфицированных зарегистрировано в Африке (на 21%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 17%).

Вместе с тем число летальных исходов существенно уменьшилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 16%), Восточном Средиземноморье (на 13%) и Африке (на 11%).

Согласно более подробным данным, приведенным в бюллетене, с 18 по 24 октября в мире было выявлено 2 940 336 заразившихся и 49 413 случаев смерти.

Самое большое число заразившихся за неделю зарегистрировано в США (512 956 человек). Далее следуют Великобритания (330 465), Россия (248 956), Турция (196 850) и Украина (134 235).

Кроме того, в документе говорится и о быстром распространении "дельта"-штамма коронавируса, которое активно продолжается последние три месяца.

Практически во всех государствах, откуда поступили сообщения о присутствии "дельта", он замещает другие варианты, включая те, что отнесены к "вариантам, вызывающим обеспокоенность" (VOC), и быстро становится доминирующим циркулирующим вариантом, – отметила ВОЗ в статданных.

Также зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом в возрастной группе до 24 лет, особенно в Европе и Западно-Тихоокеанском регионе.

Эта тенденция может быть связана с тем, что люди более старших возрастных групп, вероятнее всего, уже вакцинировались, а также с тем, что у молодежи может быть больше контактов, в частности, во время учебы, что усиливает риск заражения. Вместе с тем, в целом доля инфицированных, а также случаев тяжелого протекания заболевания остается относительно низкой среди детей и молодых взрослых, – отмечается в информации.

На 26 октября в мире с начала пандемии были зарегистрированы 243 857 028 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 953 246 человек. За последние сутки поступили сообщения о 295 432 заразившихся и 5469 умерших.