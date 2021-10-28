В рамках празднования 30-летия Независимости РК и 125-летия дважды Героя Социалистического Труда Жазылбека Куанышбаева в Жамбылской области прошел первый республиканский слет животноводов Казахстана.

В рамках республиканского слета животноводов в Таразе состоялось открытие сквера "Ауыл шаруашылғы", барельефа с изображением прославленного овцевода, в Таразском региональном университете имени М. Х. Дулати состоялась первая республиканская научно-практическая конференция имени Ж. Куанышбаева.

В районе Т. Рыскулова прошла выставка племенных сельскохозяйственных животных и сельхозтехники.

Знаменитый чабан Жазылбек Куанышбаев внес неоценимый вклад в дело строительства новой жизни после войны. Он одним из первых стал выращивать овец каракулевых пород. Благодаря своим трудовым подвигам он прославил нашу страну за рубежом. В области хорошо знают и помнят своего именитого земляка. Празднуя юбилей Жаз-ата, мы отдаем дань уважения его памяти. В текущем году в регионе запланирован целый ряд мероприятий. Была презентована книга "Жалпақ жұрттың Жаз атасы". Его земляки не позволят, чтобы доброе имя Жаз-ата было забыто, они будут верны его заветам, – сказал аким области.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что проводится целый комплекс мероприятий по повышению престижа работников отрасли животноводства.

В Казахстане появится новый праздник – День животноводов, который мы будем отмечать каждое второе воскресенье июня, – сообщил министр сельского хозяйства. – АПК является одним из важных секторов экономики, формирующих продовольственную безопасность страны. Невозможно создать конкурентоспособную экономику без развитого сельского хозяйства.

На выставке были представлены племенные быки, лошади, коровы голштино-фризской и швицкой породы, также новинки сельхозтехники.

Во время слета обсужден широкий спектр вопросов развития животноводства, агропромышленного комплекса, механизмов реализации Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы.

По данным Управления сельского хозяйства, сегодня в области увеличилось поголовье скота: крупного рогатого скота – на 10,7%, мелкого рогатого скота – на 3,7%, лошадей – на 5,2%, верблюдов – на 7,5%.

Для гостей также были подготовлены спортивные и культурные мероприятия.

Выставка завершилась торжественной церемонией награждения победителей в различных номинациях. Ветераны отрасли были награждены нагрудными знаками Министерства сельского хозяйства "Еңбек ардагері" и "Ауыл шаруашылығы саласының үздігі".

Слет животноводов на таком уровне проводится впервые. Мы получили возможность обсудить актуальные вопросы, обменялись опытом. Выражаем благодарность руководству страны и области за поддержку и внимание, – сказал Сейтбек Дуйсенов из района Т. Рыскулова, победивший в номинации "Лучший чабан".

Аким области Бердибек Сапарбаев вручил сертификат на сумму 15 млн тенге работникам крестьянского хозяйства. Эти деньги будут направлены на строительство жилья для их семей. Также глава региона вручил ключи от автомобиля Lada Vesta чабану крестьянского хозяйства "Жылы бұлақ Меркі".

В этот день в Таразе участники слета посмотрели фильм "Қазақтың қара шалы" и спектакль в Жамбылском областном казахском драматическом театре имени А. Токпанова о жизни Ж. Куанышбаева и Ы. Жакаева.