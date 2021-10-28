В СКО объем промышленного производства вырос почти в два раза

В сфере промышленности Северо-Казахстанской области объем производства за девять месяцев составил 250 млрд тенге. Этот показатель до конца года планируется довести до 360 млрд тенге.

Для сравнения – в 2016 году объем промышленного производства равнялся 198 млрд тенге.

За период реализации программы индустриализации в СКО реализовано 80 проектов, которые произвели продукции на 500 млрд тенге. Это позволило создать порядка 4 тыс. новых рабочих мест. При этом объем инвестиций составил более 80 млрд тенге.

В целом, за пять лет объем промышленного производства в регионе вырос почти в два раза.

Этим летом запущен новый цех экстракции на заводе "Тайынша Май". Современное оборудование позволило нарастить мощность завода до 180 тыс. тонн масла в год. Так, ранее с одной тонны сырья получали 350 литров масла, то теперь объемы выросли до 400 литров.

С увеличением объемов производства возникает вопрос доставки продукции до потребителя. Для решения этой задачи казахстанско-российская компания Cool Infinity реализует проект по выпуску вагонов-термосов и вагонов-рефрижераторов, которые позволяют увеличить сроки транспортировки продукции до 20 суток, что дает возможность предприятиям-переработчикам значительно расширить географию экспорта. В текущем году произведено 87 вагонов, из которых 24 экспортированы в Российскую Федерацию.

На базе производственного кластера компании ТОО "Радуга" идет реализация импортозамещающего проекта по производству бумаги. Завершается монтаж сэндвич-панелей, ведутся внутренние работы. После запуска проекта ассортимент пополнится такими видами товаров, как салфетки, гигиеническая и офисная бумага.

В сфере горнодобывающей промышленности продолжается реализация проекта по строительству ГОКа на месторождении олова Сырымбет. На днях одобрено финансирование по линии "Банка развития Казахстана". В ближайшее время начнется строительство вахтового поселения, рассчитанного на 300 человек, лаборатории и поставка оборудования.

Еще один проект – разработка месторождения вольфрама Аксоран. На данный момент выделен земельный участок под строительство обогатительного комбината. Компания приступает к разработке проекта.

В январе этого года в СКО был запущен Северный фанерный комбинат по производству ламинированной фанеры. Сумма инвестиций составила порядка двух млрд тенге, создано более 180 новых постоянных рабочих мест. На следующий год компанией запланирована реализация еще одного проекта – строительство завода по производству ДСП, который будет производить порядка примерно 50 тыс. куб. м. продукции в год. Инвестиции в проект составят 4 млрд тенге.

На территории специальной экономической зоны Qyzyljar реализуются перспективные инвестпроекты. В их числе – Петропавловский электротехнический завод. Общая сумма инвестиций составит 10 млрд тенге. На заводе планируется создание 310 рабочих мест. В 2022 году здесь предполагают реализовать второй этап проекта – производство электрощитового оборудования.

Строительство завода сельскохозяйственной техники CLAAS в рамках реализации проекта по локализации производства позволяет снизить стоимость комбайнов на более чем 30%. По мере увеличения уровня локализации количество рабочих мест будет увеличено до 100.

На сегодня имеются договоренности по реализации новых проектов на территории СЭЗ, в частности, завода по производству бумажных изделий (HOLDING ORKENDEU). По данному проекту сейчас разрабатывается документация и ведется сбор документов для вступления в качестве участника СЭЗ.