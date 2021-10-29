Изнасилование девочки в Сатпаеве: супругам оставили приговор без изменения

Супругам, которых осудили за изнасилование девочки в Сатпаеве, оставили приговор без изменения, передает Zakon.kz.

Карагандинским областным судом приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области в отношении супругов П. оставлен без изменения, – говорится в сообщении Карагандинского облсуда.

21 июня этого года суд признал П. и его супругу виновными в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании малолетней, причинении тяжкого вреда здоровью. П. было назначено пожизненное лишение свободы, его супруге – 22 года лишения свободы.

Осужденные и защитники не согласились с приговором и обжаловали его.

28 октября судебная коллегия оставила приговор в силе по следующим основаниям:

1) Суд установил, что 23 июля 2020 года Г. и П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире Г. совершили насильственные действия сексуального характера и изнасилование малолетней потерпевшей. Чтобы исключить возможное сопротивление девочки, подсудимая П. ввела ребенку инъекцию вещества. Девочка потеряла сознание. Согласно заключению экспертизы, психическому здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.

Во время досудебного расследования Г. покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе.

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2) Виновность осужденных была подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз.

3) Назначенное П. наказание в виде пожизненного лишения свободы, его супруге – в виде 22 лет лишения свободы является справедливым с учетом особой тяжести совершенных ими преступлений. В силу требований закона пожизненное лишение свободы женщинам не назначается, поэтому супруге П. было назначено 22 года лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

23 июля 2020 года в 21.00 в полицию города Сатпаев обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Подозреваемый был задержан.

Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка. Ситуацию стабилизировали, люди разошлись.

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