Глава ВОЗ призвал готовиться к появлению нового опасного вируса

По словам главы ВОЗ, в будущем на Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет сдержать, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.

Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать, – сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, "угрозы высокого уровня" требуют "политического участия на высоком уровне" для борьбы с ними. В этой связи он призвал Группу двадцати поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.

Глава ВОЗ обратил внимание на отсутствие в мире равенства в доступе к вакцинам. Он напомнил, что сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36% жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет "лишь 6%".

Он также подчеркнул, что "хотя вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу" инфекции. Поэтому каждая страна должна использовать все инструменты, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, "в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами", резюмировал глава ВОЗ.