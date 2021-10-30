Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 октября 2021 года. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 90 случаев. Также 2698 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся Алматы, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1607 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀
Всего в стране подтвержден 937 691 случай.
За этот же период в Казахстане 2698 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 883 822 человека.
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