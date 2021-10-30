Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

30 октября 2021, 08:00
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 октября 2021 года. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 90 случаев. Также 2698 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся Алматы, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1607 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 137,
  • в городе Алматы – 227,
  • в городе Шымкент – 44,
  • в Акмолинской области – 133,
  • в Актюбинской области – 35,
  • в Алматинской области – 103,
  • в Атырауской области – 22,
  • в ВКО – 90,
  • в Жамбылской области – 25,
  • в ЗКО – 54,
  • в Карагандинской области – 120,
  • в Костанайской области – 134,
  • в Кызылординской области – 39,
  • в Мангистауской области – 10,
  • в Павлодарской области – 221,
  • в СКО – 172,
  • в Туркестанской области – 41.

Всего в стране подтвержден 937 691 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За этот же период в Казахстане 2698 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 548,
  • в городе Алматы – 293,
  • в городе Шымкент – 81,
  • в Акмолинской области – 149,
  • в Актюбинской области – 78,
  • в Алматинской области – 127,
  • в Атырауской области – 77,
  • в ВКО – 171,
  • в Жамбылской области – 23,
  • в ЗКО – 206,
  • в Карагандинской области – 130,
  • в Костанайской области – 18,
  • в Кызылординской области – 36,
  • в Мангистауской области – 137,
  • в Павлодарской области – 320,
  • в СКО – 265,
  • в Туркестанской области – 39.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 883 822 человека.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?