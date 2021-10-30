Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 октября 2021 года. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 90 случаев. Также 2698 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся Алматы, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1607 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

в городе Нур-Султан – 137,

в городе Алматы – 227,

в городе Шымкент – 44,

в Акмолинской области – 133,

в Актюбинской области – 35,

в Алматинской области – 103,

в Атырауской области – 22,

в ВКО – 90,

в Жамбылской области – 25,

в ЗКО – 54,

в Карагандинской области – 120,

в Костанайской области – 134,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 221,

в СКО – 172,

в Туркестанской области – 41.

Всего в стране подтвержден 937 691 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За этот же период в Казахстане 2698 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 548,

в городе Алматы – 293,

в городе Шымкент – 81,

в Акмолинской области – 149,

в Актюбинской области – 78,

в Алматинской области – 127,

в Атырауской области – 77,

в ВКО – 171,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 206,

в Карагандинской области – 130,

в Костанайской области – 18,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области – 137,

в Павлодарской области – 320,

в СКО – 265,

в Туркестанской области – 39.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 883 822 человека.