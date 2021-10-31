Правящая партия победилa в 19 из 20 городов на местных выборах в Грузии

Грузинская правящая партия "Грузинская мечта" победила в 19 из 20 городов на местных выборах, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центральный избирательный комитет.

Действующий мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе побеждает с результатом 55,6%, его ближайший конкурент из оппозиционного "Единого национального движения" Ника Мелия получил 44,4%.

В других крупных городах Грузии – Рустави, Поти, Кутаиси и Батуми – также проголосовали за кандидатов от "Грузинской мечты".

Единственным городом, где победило "Единое национальное движение", стал Цаленджиха в крае Самегрело – Земо Сванети. Здесь с результатом 51,1% победил Георгий Харчилава.