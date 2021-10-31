"Самрук-Қазына": сотрудничество с Великобританией через устойчивые инвестиции

На площадке Лондонской фондовой биржи состоялся Инвестиционный форум, посвященный 30-летию Независимости Казахстана. В мероприятии под девизом "Будущее устойчивого инвестирования. Решающее десятилетие для ESG" приняло участие руководство LSE и МИД РК, казахстанских и британских деловых кругов, передает Zakon.kz.

Представители двух стран обсудили перспективные направления и проекты по развитию возобновляемых источников энергии, водородной энергетики, инициативы по внедрению новых технологий, а также инструменты зеленого финансирования и перспективные возможности для углубления британско-казахстанского партнерства в секторе низкоуглеродного развития, – рассказали в пресс-службе "Самрук-Қазына".

В панельных сессиях Инвестиционного форума выступили Аида Ситдикова, директор отдела энергетики Евразии ЕБРР, Раяд Юсуф, управляющий директор Goldman Sachs, Кайрат Келимбетов, управляющий МФЦА, лорд Мод Хоршама, председатель "FMAP Ltd".

Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев на встрече с главой группы по рынкам капитала Лондонской фондовой биржи Мюрреем Роосом отметил успешное сотрудничество на примере первичного размещения акций "Казатомпрома".

Мюррей Роос подчеркнул широкий потенциал для развития партнерства с Фондом "Самрук-Қазына", особенно в контексте предстоящих IPO компаний "Эйр Астана" и "КазМунайГаз", которые запланированы на 2022 год.

Также 28 октября в Лондоне состоялось четвертое заседание Казахстанско-Британского делового совета. Его открыли председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев и торговый посланник премьер-министра Великобритании по Казахстану баронесса Эмма Николсон.

Заседание КБДС прошло накануне 26-й сессии Конференции ООН по изменению климата и было посвящено обсуждению мер по достижению углеродной нейтральности, развития чистых технологий и привлечения инвестиций.

Мы вступаем в новую эру в двусторонних отношениях, которые продемонстрировали свою ценность в течение 30 лет, помогая добиться процветания Казахстана за счет стратегических инвестиций и партнерства. Мы отмечаем эти успехи и поздравляем Казахстан с этим знаменательным юбилеем, – отметила британский посланник.

Баронесса Эмма Николсон высоко оценила лидерство Казахстана в области климата, отметив поставленную страной цель достичь нулевого уровня выбросов к 2060 году.

Алмасадам Саткалиев отметил, что "Самрук-Қазына", управляя ключевыми активами в различных секторах экономики, намерен внести свой вклад в повестку дня по декарбонизации. В ближайшее десятилетие группа компаний намерена снизить углеродный след на 10%.

Несомненно, устойчивость Фонда важна для реализации поставленных целей и инициатив. Несмотря на мировой эпидемиологический и экономический кризис, "Самрук-Қазына" смог сохранить рост. По прогнозам, стоимость активов Фонда в дальнейшем увеличится на 2,8 млрд долларов США, до 67,4 млрд долларов США в 2021 году, – добавил Саткалиев.

На полях Делового совета также был подписан Меморандум о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына" и компанией Arq. По словам ее руководителя Джулиана МакИнтайера, британские инвесторы заинтересованы в строительстве предприятия на территории РК по переработке отходов угледобычи и получения экологичного топлива для судов.

Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов отметил, что климатическая повестка закладывает основу для дальнейшего наращивания сотрудничества, а также наполнит качественным содержанием предстоящее 8-е заседание Казахстанско-британской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству 4 ноября в Нур-Султане.