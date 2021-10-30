В Актюбинскую область с рабочей поездкой прибыл Асхат Аймагамбетов

В Актюбинскую область 28 октября, во второй половине дня, с рабочей поездкой прибыл Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

В ходе рабочей поездки Министр ознакомится с ходом реализации спецпроекта "Ауыл – ел бесігі" в регионе.

Рабочая поездка началась с посещения Министром и акимом области Ондасыном Уразалиным частной международной школы Aqbobek, открытой в 2020 году. В настоящее время здесь обучаются около 500 детей, работают порядка 60 учителей, в числе которых выпускники программы "Болашак".

Побеседовав с педагогическим коллективом, Асхат Аймагамбетов рекомендовал пополнить библиотечный фонд школы произведениями мировой литературы на казахском языке, уделять особое внимание постоянному повышению квалификации учителей.

Визит продолжился в гимназии № 51, где министр ознакомился с учебным процессом, встретился с учителями города и обсудил с ними актуальные вопросы.

В ходе встречи коснулись тем достижений и инноваций в сфере образования, личностного повышения квалификации учителей, нехватки педагогических кадров, обеспечения безопасности в школах и др.

Кроме того, речь шла и о развитии среднего специального образования.

В текущем году в рамках проекта "Жас маман" проводится модернизация 7 колледжей региона. Также проводится большой анализ рынка труда, для открытия уже со следующего года в колледжах новых специальностей по наиболее востребованным профессиям, и закрытия "ненужных" специальностей. Сейчас сложилась такая ситуация, что на крупных производственных предприятиях есть до 500 вакантных мест с хорошей оплатой и социальным пакетом. Желающие трудоустроиться есть, но нет соответствующего образования, квалификации. Вот этот пробел мы намерены устранить, - сообщил аким области Ондасын Уразалин.

Министр отметил, что Актюбинская область входит в число регионов-лидеров по финансированию сферы образования, строительству школ на принципах ГЧП, поддержке педагогов и учащихся и др.