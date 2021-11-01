Что изменилось в прокурорском надзоре

Генеральный прокурор РК своим приказом от 26 октября 2021 года внес изменения в некоторые вопросы организации прокурорского надзора, сообщает Zakon.kz.
Так, в организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций прокурор:
Проверки в деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц назначаются и проводятся прокурором для защиты прав, свобод и законных интересов:
Как отмечается, постановление о проведении проверки выносится Генеральным прокурором, заместителем Генерального прокурора, руководителем самостоятельного структурного подразделения Генеральной прокуратуры, прокурором области, заместителем прокурора области, прокурором района и приравненными к нему прокурорами, а также лицами, их замещающими.
В постановлении о проведении проверки указывается:
Постановление о проведении проверки, за исключением проводимых в рамках законодательства об исполнительном производстве, административных правонарушениях, до начала проверки регистрируется в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов.
В случае, когда необходимость проверки вызвана поручениями главы государства, Генерального прокурора, а также в случаях, требующих безотлагательного выхода на проверку, регистрация постановления о проведении проверки производится в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов в течение следующего рабочего дня после начала проверки, – указывается в документе.
Постановление о проведении проверки вручается проверяемому субъекту для ознакомления в момент прибытия на объект.
Сведения о регистрации постановления о проведении проверки в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов предоставляются в момент прибытия на объект либо в течение следующего рабочего дня после его регистрации.
Проверка проводится только теми лицами, которые указаны в постановлении о проведении проверки. При этом состав лиц, проводящих проверку, изменяется по решению прокурора, назначившего проверку, либо лицом, его замещающим.
Проверка соблюдения законности проводится в течение не более 30 рабочих дней.
При необходимости истребования дополнительных материалов, а также в связи со значительным объемом проверки срок ее проведения в исключительных случаях продлевается по согласованию с Генеральным прокурором, его заместителем, прокурором области не более чем на тридцать рабочих дней.
Ходатайство о продлении срока проверки вносится не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения срока проверки на рассмотрение:
Проверка может приостанавливаться в случаях:
При проведении проверок:
Указывается, что независимо от тематики проверки в постановлении о ее проведении в качестве предмета указывается применение законодательства о противодействии коррупции, о профилактике правонарушений и об административных правонарушениях (если проверяемый орган или организация является субъектом профилактики правонарушений, обладает полномочиями по возбуждению дела об административном правонарушении), а также законность правовых актов государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций (по тематике проверки).
Полный текст поправок можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
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