Состоялось торжественное чествование чемпиона Казахстана по футболу

В праздничной обстановке прошло награждение победителя казахстанского первенства 2021 года – команды "Тобол" из Костаная, сообщает Zakon.kz.

Лучших футболистов страны золотыми медалями наградил генеральный секретарь ФФК Азамат Айтхожин. Также чемпионам республики вручили главный приз чемпионата – тондо.

На чествовании присутствовал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, который отметил победу "Тобола" как успех каждого костанайца, имеющий большое значение для области. Он поблагодарил всех, кто был причастен к победе.

Костанайскому клубу расслабляться пока рано, так как сезон еще не завершен. Перед "Тоболом" поставлена задача на ноябрь – выиграть Кубок Казахстана, где он играет в полуфинале с карагандинским "Шахтером". Тем самым клуб может сделать футбольный хет-трик по трофеям.

В марте 2021 года "Тобол" выиграл Суперкубок страны, затем 30 октября – Чемпионат республики. Теперь настала очередь Кубка Казахстана.

Куандык Шынасилов