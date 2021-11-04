Участников конкурса "Лучший TikTok на антикоррупционную тематику" наградили в Алматы

Акиматом города совместно с Антикоррупционной службой по городу Алматы проведен конкурс "Лучший TikTok на антикоррупционную тематику", передает Zakon.kz.

Конкурс призван сформировать активную гражданскую позицию и привить молодежи дух патриотизма.

Цель конкурса – активное культивирование нравственных принципов – добропорядочности, честности, ответственности как основы укрепления антикоррупционного мировоззрения граждан, а также формирование у молодежи антикоррупционной культуры и воздействие на сознание общества путем современных средств коммуникации, – рассказали в пресс-службе Антикора.

Заинтересовавшись конкурсом на создание креативного видео на антикоррупционную тематику, заявку на участие подали более 15 студентов вузов города. В итоге конкурсная комиссия отобрала лучшие работы и определила победителей.

Огласил итоги конкурса и вручил памятные призы первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.

По итогам конкурсам жюри также оценило участников в нескольких номинациях.

Победители награждены ценными призами.