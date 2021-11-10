Обязательное страхование ГПО автовладельцев

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".

Большое количество судебных исков связано с вопросами оценки и выплаты ущерба по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автолюбителей. Как правило, споры возникают из-за занижения суммы, подлежащей возмещению страховой компанией пострадавшим в ДТП. О том, как автовладельцу получить справедливую компенсацию, поговорим в прямом эфире с ведущими Айсулу Насыр, юристом, директором ТОО "АльфаКомКонсалт", Данияром Насыровым, заместителем председателя ОО по защите прав потребителей финансовых услуг, Михаилом Будянским, членом Столичной Палаты Профессиональных Оценщиков.

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