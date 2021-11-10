Депутат рассказала о схеме обмана "двойных пенсионеров"

Депутаты Мажилиса от партии Nur Otan направили запрос министру труда и социальной защиты населения Серику Шапкенову с просьбой разобраться с пенсионными выплатами, которые незаконно получают граждане, переехавшие в другую страну, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисвумен Екатерины Смышляевой, ежегодно из государственного бюджета на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты пенсий выделятся около 2 трлн тенге. Однако в последнее время в этой сфере начали проводить мошеннические схемы.

Депутатская фракция обращает внимание на новую категорию граждан, проживающих за пределами страны и находящихся на обеспечении другого государства, при этом незаконно пользующихся государственной поддержкой Казахстана. Так называемые "двойные пенсионеры". Количество и размеры исковых заявлений в отношении таких граждан растут ежедневно. Средний размер взысканий доходит до 6 млн тенге, – отметила Смышляева.

Она пояснила, что согласно закону "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" на получение пенсии имеют право граждане, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана. Аналогичная норма действует и в законодательстве государств-участниц соглашения о гарантиях прав граждан государств СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. Этим же документом регулируется порядок прекращения выплат.

При переселении пенсионера выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства.

Вместе с тем этого не происходит. Длительное время люди продолжают получать пенсионные выплаты в Казахстане, проживая на территории другого государства или даже приняв другое гражданство. При этом пенсия оформляется ими и по новому месту жительства, – подчеркнула депутат.

И все дело в том, что услуга по выплате пенсии осуществляется банками на карт-счета клиентов проактивно. При выезде на постоянное место жительства и оформлении пенсии в государствах-участниках соглашения получатели пенсионных выплат не уведомляют уполномоченный орган по контролю за соблюдением пенсионного законодательства и банки о выезде, смене гражданства и тем более не обращаются с заявлениями о прекращении пенсионных выплат.

Было бы правильно при внедрении проактивных выплат обеспечить и проактивное их прекращение при выезде человека. Но для этого необходимо системное межведомственное взаимодействие между миграционной и пограничной службами и администратором пенсионных выплат. Не предусмотрено взаимодействие в части уведомления о том, что гражданин по прибытии в страну оформил получение пенсии и в международном соглашении. Такой обратной связи было бы достаточно для своевременного прекращения выплат в другом государстве, – добавила мажилисвумен.

Екатерина Смышляева считает, что данная проблема нуждается в срочном решении. Судебные иски министерства в отношении пожилых людей, даже с учетом, что пенсионеры нарушают законодательство, влекут за собой серьезные репутационные потери государства.

А растущие суммы практически невозвратных потерь бюджетных средств нарушают принципы социальной справедливости в отношении честных пенсионеров.

В связи с этим депутаты считают необходимым Министерству труда и социальной защиты: - провести анализ государственной услуги по назначению и выплате пенсий, предоставить детальную информацию о пробелах регулирования; - совместно с миграционной службой разработать и обеспечить реализацию алгоритмов межведомственного взаимодействия в вопросах регистрации факта выбытия из страны получателя пенсий; - совместно с Министерством иностранных дел инициировать пересмотр норм международного соглашения с учетом развития технологий.

Тамила Языкова, Нур-Султан