Успех на ЧМ – казахстанских боксеров наградили в Алматы

Национальный олимпийский комитет РК и Казахстанская федерация бокса провели чествование лучших боксеров ЧМ-2021, сообщает Zakon.kz.

Спортсмены и тренеры, а также представители комплексно-научных групп получили денежное вознаграждение за успешное выступление на мировом первенстве в Сербии. Казахстанские боксеры завоевали второе место в общем зачете. Чемпионами мира стали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов, серебряные награды у Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, бронзой отметился Аблайхан Жусупов.

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Обладателей золотых медалей наградили премиями в размере 15 тыс. долларов США, серебряных медалистов – 7 тыс., а бронзовому медалисту вручили 5 тыс.

Церемонию награждения провели генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков и президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев.

От имени НОК поздравляю Казахстанскую федерацию бокса во главе с Кенесом Ракишевым, тренерский штаб и, конечно, атлетов с медалями мирового первенства. Этот результат – один из лучших за историю независимого Казахстана и демонстрирует, что после Олимпийских игр федерация проделала работу над ошибками, провела кадровые изменения и вместе с новым тренерским штабом сделала выводы. Андрей Крюков

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Он также отметил важность этих побед для каждого отечественного болельщика, и то, как вся страна радовалась успеху боксеров.

Хочу подчеркнуть, что за каждой победой и спортивным успехом стоит колоссальный труд большой команды – работа тренеров, спортивных врачей, федерации. Мы ценим вклад каждого члена команды, включая личных тренеров, врачей, массажистов и других специалистов, которые также награждаются сегодня вместе с призерами Чемпионата мира. Андрей Крюков

Денежные премии от своего имени боксерам вручил глава Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев. Чемпионы мира получили по 70 тыс. долларов США, серебряные призеры – по 50 тыс., обладатель бронзы – 25 тыс. Главный тренер мужской команды боксеров Кайрат Сатжанов, личные тренеры чемпионов мира Куанышбай Кокушев и Мырзагали Айтжанов получили по 10 тыс. долларов США. Тренеры серебряных призеров Ильяс Оралбеков и Азамат Макажанов – по 8,5 тыс. долларов, тренер бронзового призера Бауыржан Аманбаев – 5 тыс. долларов. Премии также вручены представителям тренерского штаба, специалистам комплексно-научной группы, другим спортсменам и членам команды, участвовавшим в мировом первенстве.

На 2022 год у боксеров намечены три крупных турнира: азиатское первенство, чемпионат Азии U-22 и самый важный – Азиатские игры в китайском Ханчжоу.

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Напомним, на Чемпионате мира, который прошел в Белграде, казахстанские боксеры завоевали пять медалей: два "золота" (Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов), два "серебра" (Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов) и "бронзу" (капитан национальной сборной Аблайхан Жусупов).

Куандык Шынасилов