Токаев передал председательство в ЕАЭС Кыргызстану

Уважаемые коллеги, с этого года мы приступили к реализации стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Считаю, что нам следует строго придерживаться стратегии и не выходить за рамки действующего права союза. Важно помнить, что наша работа и деятельность союза в целом привлекают интерес со стороны внешних партнеров. Это налагает на нас повышенную ответственность. Евразийская экономическая интеграция остается приоритетным направлением для Казахстана. Твердая приверженность к сохранению взаимоуважительного и конструктивного диалога является основой, причем прочной основой долгосрочного сотрудничества в рамках союза. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Завершая свое выступление, президент отметил, что председательство в органах Евразийского экономического союза в наступающем 2022 году переходит Кыргызской Республике. Он пожелал Садыру Жапарову успехов в достижении поставленных целей.

Ранее глава государства предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли.