17:01 10.12.2021
Токаев передал председательство в ЕАЭС Кыргызстану
Фото: министерство торговли и интеграции
Казахстан закончил свое председательство в Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент Zakon.kz.
Уважаемые коллеги, с этого года мы приступили к реализации стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Считаю, что нам следует строго придерживаться стратегии и не выходить за рамки действующего права союза. Важно помнить, что наша работа и деятельность союза в целом привлекают интерес со стороны внешних партнеров. Это налагает на нас повышенную ответственность. Евразийская экономическая интеграция остается приоритетным направлением для Казахстана. Твердая приверженность к сохранению взаимоуважительного и конструктивного диалога является основой, причем прочной основой долгосрочного сотрудничества в рамках союза. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Завершая свое выступление, президент отметил, что председательство в органах Евразийского экономического союза в наступающем 2022 году переходит Кыргызской Республике. Он пожелал Садыру Жапарову успехов в достижении поставленных целей.
Ранее глава государства предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли.