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Законодательство РК
12:55 14.12.2021

Правительство не молчало — Тугжанов про увеличение порога достаточности

заместитель премьер-министра РК Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в кулуарах правительства прокомментировал увеличение порога минимальной достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.
Во-первых, правительство не молчало. Во-вторых, это решение было принято 6 января 2021 года. Люди знают, народ об этом хорошо знал. Об этом свидетельствует то, что до конца этого года предоставленной возможностью воспользовались более 606 тыс. человек. Граждане забрали 2,2 трлн тг на решение жилищных вопросов, на лечение. Это немалая сумма.Вице-премьер Ералы Тугжанов

Ниже указаны новые расчеты.

досрочное снятие пенсионных накоплений

Фото: Zakon.kz

С 1 января 2022 года ЕНПФ повышает порог минимальной достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений. Позднее в фонде объяснили, почему был сделан перерасчет.

Такое решение возмутило депутатов Сената. 9 декабря сенатор Нурлан Кылышбаев направил запрос премьер-министру Казахстана Аскару Мамину с просьбой пересмотреть методику расчета. 

9 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Тамила Языкова
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