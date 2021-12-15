11:45 15.12.2021
Стефен Карри стал рекордсменом по числу трехочковых в истории НБА
Фото: Instagram/nbahistory
Лидер и разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил абсолютный рекорд по числу трехочковых попаданий в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Zakon.kz.
Во встрече чемпионата НБА против «Нью-Йорка» Стефен реализовал 2974-й трехочковый за свою карьеру. Теперь Карри — лидер по этому показателю, опередив результат Рэя Аллена, у которого 2973 точных броска.
33-летний баскетболист всю свою карьеру играет в «Голден Стэйт», начиная с 2009 года. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом НБА. Карри дважды признавался MVP NBA. Семь раз играл в Матче звезд НБА.
Список рекордсменов НБА по трехочковым броскам:
Стефен Карри – 2974
Рэй Аллен – 2973
Реджи Миллер – 2560
Джеймс Харден – 2509
Кайл Корвер – 2450
Винс Картер – 2290
Джейсон Терри – 2282
Джамал Кроуфорд – 2221
Пол Пирс – 2143
Дэмиан Лиллард – 2109
Леброн Джеймс – 2023