Стефен Карри стал рекордсменом по числу трехочковых в истории НБА

Во встрече чемпионата НБА против «Нью-Йорка» Стефен реализовал 2974-й трехочковый за свою карьеру. Теперь Карри — лидер по этому показателю, опередив результат Рэя Аллена, у которого 2973 точных броска.

33-летний баскетболист всю свою карьеру играет в «Голден Стэйт», начиная с 2009 года. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом НБА. Карри дважды признавался MVP NBA. Семь раз играл в Матче звезд НБА.

Список рекордсменов НБА по трехочковым броскам: