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11:45 15.12.2021

Стефен Карри стал рекордсменом по числу трехочковых в истории НБА

Баскетбол НБА Рекорд Фото: Instagram/nbahistory
Лидер и разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил абсолютный рекорд по числу трехочковых попаданий в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Zakon.kz.

Во встрече чемпионата НБА против «Нью-Йорка» Стефен реализовал 2974-й трехочковый за свою карьеру. Теперь Карри — лидер по этому показателю, опередив результат Рэя Аллена, у которого 2973 точных броска.

33-летний баскетболист всю свою карьеру играет в «Голден Стэйт», начиная с 2009 года. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом НБА. Карри дважды признавался MVP NBA. Семь раз играл в Матче звезд НБА.

Список рекордсменов НБА по трехочковым броскам:

  1. Стефен Карри – 2974

  2. Рэй Аллен – 2973

  3. Реджи Миллер – 2560

  4. Джеймс Харден – 2509

  5. Кайл Корвер – 2450

  6. Винс Картер – 2290

  7. Джейсон Терри – 2282

  8. Джамал Кроуфорд – 2221

  9. Пол Пирс – 2143

  10. Дэмиан Лиллард – 2109

  11. Леброн Джеймс – 2023

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