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Главные фавориты трех еврокубков не смогли добраться до финалов

Футбол АПЛ без финала, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 15:27 Фото: Instagram/avfcofficial
По итогам завершившихся полуфиналов трех еврокубков ни один представитель английского футбола не смог добраться до финала всех турниров. Это случилось впервые с 2021 года, сообщает Zakon.kz.

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Одним из последних шансов среди англичан в ночь на 10 мая не воспользовалась "Астон Вилла", которая проиграла греческому "Олимпиакосу" в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА – 0:2.

Ранее два представителя АПЛ не смогли удачно выступить в Лиге Европы. "Вест Хэм" вылетел в 1/4 финала, уступив немецкому "Байеру", а "Ливерпуль" не смог одолеть "Аталанту".

Лучший клуб мира 2023 года, "Манчестер Сити" оказался за бортом полуфинала Лиги чемпионов, отправив вместо себя мадридский "Реал". "Арсенал" на этой же стадии проиграл "Бавария".

Таким образом, спустя 3 года, английские клубы снова не принимают участие в финалах еврокубков. До этого в финале Лиги чемпионов-2021 играли два клуба АПЛ, "Челси" и "Ман Сити" (1:0). В том же сезоне в решающем матче Лиги Европы "МЮ" проиграл "Вильяреаллу".

Два года назад в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" уступил "Реалу" (0:1). В 2023 году "горожане" завоевали титул лучшего клуба Европы, сломив сопротивление "Интера" (1:0).

В это же время "Вест Хэм" выиграл Лигу конференций, обыграв в финале "Фиорентину" со счетом 2:1.

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