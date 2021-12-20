Вандализм на озере Каинды прокомментировали в Минэкологии

Видео, которое повергло в шок всех неравнодушных любителей природы, опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Проще, наверное, закрыть парк, чем потерять многовековые ели, которые на протяжении десятков лет стремятся ввысь из самого сердца озера. Именно этими елями и привлекает озеро всех туристов со всего мира. Неуважаемые Мадина, Фаина, Манара, Тима, Айсулу, Диана, есть и другие способы вписать свои имена в историю! – говорится в описании к видеоролику.

Казахстанцев возмутил данный поступок посетителей нацпарка.

«Жесть!» «Дикари!» «Стыд и позор!» «А где все эти народные герои?» «Их и не найти, наверное, теперь. В общем, скоро исчезнут деревья такими темпами», – написали пользователи сети под видео.

Инцидент прокомментировали в Национальном парке «Көлсай көлдері».

Наш парк так же, как и вы, невероятно возмущен произошедшим на нашем озере Каинды – варварским нападением (не побоимся этого слова) на наши реликтовые ели, памятник природы парка! Годами стояли они в своей первозданной красе, и вот каким-то вандалам пришла в голову идея такого хулиганства! РГУ «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері»

В нацпарке отметили, что ситуация взята на контроль руководством и администрацией РГУ «ГНПП «Көлсай көлдері».

Мы очень сожалеем, что упустили и проглядели этот неприятный момент хулиганства. (...) Парк, увы, не может приставить к каждому посетителю «надсмотрщика» — это физически невозможно, да и не нужно. РГУ «ГНПП «Көлсай көлдері»

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

17 декабря на страницах соцсетей появилась статья о вандализме в Государственном национальном природном парке «Көлсай көлдері», на озере Каинды, когда посетителями были повреждены реликтовые ели, украшение и памятник природы озера. (...) На сегодняшний день ситуация взята на контроль администрацией нацпарка и ведутся восстановительные работы. Пресс-служба МЭГПР РК

Также в ведомстве отметили, что на территории озера Каинды имеются аншлаги, запрещающие выход на лед, предупреждающие надписи и озеро огорожено ограничительными лентами.

В целях предотвращения подобного министерство считает необходимым принять меры по усовершенствованию экообразования в школах и вузах страны.