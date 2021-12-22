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13:07 22.12.2021

Казахстанский теннисист отметился в подборке лучших ударов сезона

Теннис Эйс Первая ракетка РК Фото: Instagram/ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в очередной раз отличился своим мастерством, войдя в список теннисистов, которые продемонстрировали лучшие удары 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Ассоциация теннисистов-профессионалов отметила лучшего теннисиста Казахстана. ATP опубликовала видео, куда попал момент игры Бублика против итальянца Янника Синнера.

В итоговую подборку нынешнего сезона также вошли удары Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Бенуа Пэра и Диего Шварцмана.

По версии ATP, в 2021 году Александр Бублик подал наибольшее количество эйсов, при этом стал худшим по количеству двойных ошибок.

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