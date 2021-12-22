13:07 22.12.2021
Казахстанский теннисист отметился в подборке лучших ударов сезона
Фото: Instagram/ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в очередной раз отличился своим мастерством, войдя в список теннисистов, которые продемонстрировали лучшие удары 2021 года, сообщает Zakon.kz.
Ассоциация теннисистов-профессионалов отметила лучшего теннисиста Казахстана. ATP опубликовала видео, куда попал момент игры Бублика против итальянца Янника Синнера.В итоговую подборку нынешнего сезона также вошли удары Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Бенуа Пэра и Диего Шварцмана.
По версии ATP, в 2021 году Александр Бублик подал наибольшее количество эйсов, при этом стал худшим по количеству двойных ошибок.