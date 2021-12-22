Казахстанский теннисист отметился в подборке лучших ударов сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов отметила лучшего теннисиста Казахстана. ATP опубликовала видео, куда попал момент игры Бублика против итальянца Янника Синнера.

В итоговую подборку нынешнего сезона также вошли удары Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Бенуа Пэра и Диего Шварцмана.

По версии ATP, в 2021 году Александр Бублик подал наибольшее количество эйсов, при этом стал худшим по количеству двойных ошибок.