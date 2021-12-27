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11:39 27.12.2021

До 32 градусов мороза ожидается в Казахстане

снег, зима, нур-султан Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 декабря, передает Zakon.kz.

Cеверо-западный циклон будет оказывать свое влияние на север, северо-запад и восток страны – пройдет снег, усилится ветер с метелью.

C вторжением холодных воздушных масс прекратятся осадки и на большей части республики понизится температура, лишь на востоке и юго-востоке сохранится неустойчивая погода. РГП «Казгидромет»

Столбики термометров в ночные часы опустятся в северной части республики до -25...-32°C, в центре до -15...-25°C, в южных и восточных регионах до -10...-18°C.

Анастасия Стативкина
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