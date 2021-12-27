До 32 градусов мороза ожидается в Казахстане

Cеверо-западный циклон будет оказывать свое влияние на север, северо-запад и восток страны – пройдет снег, усилится ветер с метелью.

C вторжением холодных воздушных масс прекратятся осадки и на большей части республики понизится температура, лишь на востоке и юго-востоке сохранится неустойчивая погода. РГП «Казгидромет»

Столбики термометров в ночные часы опустятся в северной части республики до -25...-32°C, в центре до -15...-25°C, в южных и восточных регионах до -10...-18°C.