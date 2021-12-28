16:25 28.12.2021
Иностранцев с 1 января могут выдворить из России за незаконную трудовую деятельность
Фото: pixabay
Иностранцы с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Российской Федерации.
С 1 января (...) за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тыс. рублей) за каждого такого работника.Пресс-центр МВД РФ
В июне президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Как уточнили в МВД, 31 декабря заканчиваются введенные президентом России временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.
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