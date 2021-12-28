Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:25 28.12.2021

Иностранцев с 1 января могут выдворить из России за незаконную трудовую деятельность

рф, иностранцы, труд, выдворение, мвд Фото: pixabay
Иностранцы с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Новость по теме

Мигрантов в России обяжут подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции

С 1 января (...) за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тыс. рублей) за каждого такого работника.Пресс-центр МВД РФ

В июне президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Новость по теме

Россия планирует завозить мигрантов из Узбекистана поездами транзитом через Казахстан

Как уточнили в МВД, 31 декабря заканчиваются введенные президентом России временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.

Новость по теме

Патенты с чипами выдадут в России трудовым мигрантам

Динара Халдарова
Россия COVID-19
Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина
27.12.2021
Эксклюзивное интервью Бекшина: Работать было психологически тяжело
27.12.2021
Крушение Bek Air в Алматы: названы причины задержки расследования
27.12.2021
Президент подписал закон «О промышленной политике»
27.12.2021
В Казахстане c 5 января могут ввести ограничения из-за «омикрон-штамма»
28.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости