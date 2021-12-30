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16:58 30.12.2021

Казахстану и России удалось достичь существенных успехов в развитии двусторонних отношений – Путин

рк, рф, отношения, развитие, путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Казахстану и России удалось достичь существенных успехов в развитии двусторонних отношений в 2021 году, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте российского президента, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2022 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

В поздравительных телеграммах президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и Первому Президенту РК, Почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву Владимир Путин отметил, что, несмотря на непростую эпидемическую обстановку, двум странам в уходящем году удалось достичь существенных успехов как в развитии двусторонних отношений, так и в продвижении евразийских интеграционных процессов.Пресс-служба президента РФ

Как подчеркивается в поздравлении, весьма значимым мероприятием в этом контексте стал XVII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана: заключенные по его итогам соглашения открыли новые возможности для взаимовыгодной кооперации.

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23 декабря прошла ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в ходе которой он заявил, что у России с Казахстаном сложились уникальные отношения. Он также выразил благодарность руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка.

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