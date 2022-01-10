Токаев: Мы никогда не применяли вооруженную силу против мирных демонстрантов

Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе, как я уже сказал, мирные протесты, затем, в частности в Алматы, были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в самом начале боевики выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка, а потом случилось то, что войдет в историю как «Алматинская трагедия».

Отметим, с минуты молчания началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В самом начале своего выступления глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан пережил самый масштабный кризис за всю историю независимости.

Он отметил, что на сегодня в органы полиции доставлены около 8 тыс. лиц. Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. В ближайшее время антитеррористическая операция закончится.