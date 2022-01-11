Президент в эти дни предпринимает ответственные и выверенные шаги — депутат

Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Назиля Раззак отмечает, что депутаты поддерживают меры, предложенные главой государства в сегодняшнем обращении — от недопустимости гипертрофированной роли финансово-олигархических групп и пятилетнего моратория на повышение зарплат министров, акимов и депутатов до скорейшего восстановления пострадавших населенных пунктов, в первую очередь, Алматы.

Но, по мнению Раззак, главное в обращении — кардинальная реорганизация системы обеспечения национальной безопасности для эффективной защиты населения и суверенитета перед угрозой любого масштаба.

Она отметила, что в кратчайший срок будет создано командование сил специальных операций, повышена самостоятельность силовых структур при принятии решений.

Наиля Раззак, как председатель Правового совета при партии Nur Otan, обращает особое внимание на поручение главы государства о необходимости повышения правовой защищенности стражей порядка, а также о необходимости реализации комплекса системных мер по противодействию религиозному экстремизму и недопущению его сращивания с криминалом.

По ее словам, в ближайшее время на Правовом совете будут рассмотрены данные предложения с учетом мнений авторитетных и опытных юристов и выработаны соответствующие рекомендации.