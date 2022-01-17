Полиция Павлодарской области обратилась к водителям из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий – гололедицей, водителям необходимо быть бдительными на дорогах области и населенных пунктов. Полицейские рекомендуют воздержаться от дальних поездок, а также строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно – скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данным ведомства, только за выходные дни на территории области зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 22 человека обратились за медицинской помощью, погибших нет.

Жители региона в соцсетях делятся ситуацией на дорогах.