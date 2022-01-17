Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:58 17.01.2022

Полиция Павлодарской области обратилась к водителям из-за непогоды

павлодарская область, дороги, гололед, дп, обращение Фото: pixabay
Департамент полиции Павлодарской области обратился к водителям из-за непогоды, передает Zakon.kz.
В связи с ухудшением погодных условий – гололедицей, водителям необходимо быть бдительными на дорогах области и населенных пунктов. Полицейские рекомендуют воздержаться от дальних поездок, а также строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно – скоростной режим и дистанцию между автомобилями.Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данным ведомства, только за выходные дни на территории области зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 22 человека обратились за медицинской помощью, погибших нет.

Жители региона в соцсетях делятся ситуацией на дорогах.

Новость по теме

Дождь, снег, ветер — прогноз погоды в Казахстане на 18-20 января

Динара Халдарова
Павлодарская область
Режим ЧП: какие права есть у полиции и граждан
16.01.2022
149 человек погибли во время беспорядков и нападений террористов в Алматы
16.01.2022
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобожден от должности
16.01.2022
Начальник ДП Алматы рассказал, как митинги переросли в террористические атаки
16.01.2022
В шести областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
16.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости