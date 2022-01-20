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Законодательство РК
12:16 20.01.2022

Главные изменения в пенсионной системе в 2022 году

изменения в ЕНПФ в 2022 году Фото: Zakon.kz
В Казахстане пенсионную систему в 2022 году ждет несколько ключевых изменений. Одним из важных новшеств является изменение минимальных порогов достаточности для досрочного изъятия части накоплений из ЕНПФ на покупку жилья и лечение, сообщает Zakon.kz.

Минимальный порог достаточности по пенсионным накоплениям для досрочного изъятия части средств для покупки жилья, лечения, передачи в доверительное управление существенно вырос с 1 января 2022 года.

К примеру, в 2021 году уровень достаточности пенсионных накоплений для 20-летнего казахстанца составлял 1 млн 710 тыс. тенге, в 2022 году этот порог повышен до 3 млн 140 тыс. тенге.

Как поясняли в ЕНПФ, минимальный порог достаточности для досрочного изъятия рассчитывается по специальной методике для каждого возраста, при этом учитывается повышение (индексация) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При расчете используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются в соответствии с законом «О республиканском бюджете». В связи с этим расчет размеров ПМД производится ежегодно с учетом роста указанных показателей.

В 2022 году минимальные пороги достаточности составляют:

изменения в 2022 году

Фото: Zakon.kz

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Невостребованные вклады банков-банкротов переведут на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.

Это изменение будет введено с 1 мая 2022 года. Невостребованные вкладчиком обанкротившегося банка суммы гарантийного возмещения Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) переведет на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.

Переводить средства будут в том случае, если вкладчик не обратится в КФГД за выплатой гарантийного возмещения в течение одного года. Они будут учитываться как добровольные пенсионные взносы.

На 5% увеличат размер ежемесячных выплат из пенсионного фонда.

Согласно новой методике пенсионных выплат из ЕНПФ с 1 января на 5% увеличится размер ежемесячных выплат из пенсионного фонда.

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Новый продукт – совместный пенсионный аннуитет для супругов.

Такое новшество предусмотрено в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

Предполагается, что совместный аннуитет позволит объединить накопления в ЕНПФ супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета.

Так, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки этого продукта, а у второго имеется излишек, то объединение накоплений позволит обоим получать пожизненные выплаты.

Продолжится поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин.

Пенсионный возраст для женщин повышается поэтапно в Казахстане с 2018 по 2027 год – с 58 до 63 лет.

Так, в 2018 году женщины стали выходить на пенсию в в 58,5 года. Каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивается на полгода. С 1 января 2022 года он составит 60,6 года. С 2023 года женщины будут выходить на пенсию с 61 года, с 2024 года – с 61,6 года, с 2025 года – 62 года, с 2026 года – 62,6 года, с 2027 года возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин сравняется и составит 63 года.

При этом многодетные матери выходят на пенсию раньше установленного пенсионного возраста. Имеющим пять и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста можно выходить на пенсию в 53 года.

Кроме того, для женщин засчитывается в стаж время ухода неработающей матери за малолетними детьми до достижения каждым ребенком возраста трех лет и в пределах 12 лет в общей сложности, а также время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Лариса Черненко
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