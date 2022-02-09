В Нацбанке рассказали, какие факторы повлияли на курс тенге в январе

По ее словам, «ситуация на валютном рынке после беспрецедентных событий в начале января полностью нормализовалась».

Как мы отмечали ранее, после почти недельного отсутствия торгов образовался накопленный спрос на иностранную валюту, и в условиях ограниченного числа продавцов 12 и 13 января Национальный Банк провел валютные интервенции. Их объем составил 240 млн долларов США. В дальнейшем вмешательства НБ РК в течение месяца не требовалось. Алия Молдабекова

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Она отметила, что «основную поддержку тенге оказала позитивная динамика на нефтяном рынке».

Однако, несмотря на рост цен на нефть, в январе курс тенге ослаб на 0,4% (до 433,52), отражая глобальное укрепление доллара США, ослабление валют основных торговых партнеров и продолжение оттока нерезидентов с долгового рынка РК. Алия Молдабекова

По ее данным, в январе 2022 года инвестиции нерезидентов в государственные ценные бумаги РК уменьшились с 595,5 млрд тенге до 543,8 млрд тенге, в результате чего доля иностранных участников в ГЦБ РК снизилась с 4,26% до 4,04%.

Динамика российского рубля – основного торгового партнера РК – в течение месяца была негативной на фоне возросших геополитических рисков. Из-за напряженности ситуации с Украиной и санкционных угроз рубль ослаб на 2,85% за месяц, в отдельные дни превышая отметку 80 рублей, впервые с ноября 2020 года. Алия Молдабекова

Объем предложения валюты со стороны Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в январе составил 696 млн долларов США, а продажа со стороны компаний квазигосударственного сектора – 346,5 млн долларов США.

Повышение базовой ставки Национальным Банком позволило сохранять сравнительную привлекательность тенговых инструментов, оказав дополнительную поддержку тенге.

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Замглавы Нацбанка отметила, что «с начала февраля тенге укрепился на 1,3%, до уровня 427,95».

Основными факторами положительной динамики национальной валюты являются высокая цена на нефть, которая держится выше отметки 90-91 долларов США за баррель, снижение геополитических рисков по ситуации с Украиной и, как следствие, укрепление российского рубля (на 3% с начала месяца). Поддержку нацвалюте также оказывают снижение спроса на инвалюту со стороны юридических лиц после активных наращиваний позиций в ноябре-декабре, а также благоприятный сезонный фактор перед налоговыми платежами экспортеров в республиканский бюджет. Алия Молдабекова