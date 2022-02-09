Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:03 09.02.2022

В Нацбанке рассказали, какие факторы повлияли на курс тенге в январе

рк, тенге, поддержание, доллары, нацбанк Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального Банка РК Алия Молдабекова рассказала об основных факторах влияния на курс тенге и ситуации на валютном рынке в январе, передает Zakon.kz.

По ее словам, «ситуация на валютном рынке после беспрецедентных событий в начале января полностью нормализовалась».

Как мы отмечали ранее, после почти недельного отсутствия торгов образовался накопленный спрос на иностранную валюту, и в условиях ограниченного числа продавцов 12 и 13 января Национальный Банк провел валютные интервенции. Их объем составил 240 млн долларов США. В дальнейшем вмешательства НБ РК в течение месяца не требовалось.Алия Молдабекова

Новость по теме

Нацбанк провел валютные интервенции на 240 млн долларов

Она отметила, что «основную поддержку тенге оказала позитивная динамика на нефтяном рынке».

Однако, несмотря на рост цен на нефть, в январе курс тенге ослаб на 0,4% (до 433,52), отражая глобальное укрепление доллара США, ослабление валют основных торговых партнеров и продолжение оттока нерезидентов с долгового рынка РК.Алия Молдабекова

По ее данным, в январе 2022 года инвестиции нерезидентов в государственные ценные бумаги РК уменьшились с 595,5 млрд тенге до 543,8 млрд тенге, в результате чего доля иностранных участников в ГЦБ РК снизилась с 4,26% до 4,04%.

Динамика российского рубля – основного торгового партнера РК – в течение месяца была негативной на фоне возросших геополитических рисков. Из-за напряженности ситуации с Украиной и санкционных угроз рубль ослаб на 2,85% за месяц, в отдельные дни превышая отметку 80 рублей, впервые с ноября 2020 года.Алия Молдабекова

Объем предложения валюты со стороны Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в январе составил 696 млн долларов США, а продажа со стороны компаний квазигосударственного сектора – 346,5 млн долларов США.

Повышение базовой ставки Национальным Банком позволило сохранять сравнительную привлекательность тенговых инструментов, оказав дополнительную поддержку тенге.

Новость по теме

О причинах повышения базовой ставки рассказали в Нацбанке

Замглавы Нацбанка отметила, что «с начала февраля тенге укрепился на 1,3%, до уровня 427,95».

Основными факторами положительной динамики национальной валюты являются высокая цена на нефть, которая держится выше отметки 90-91 долларов США за баррель, снижение геополитических рисков по ситуации с Украиной и, как следствие, укрепление российского рубля (на 3% с начала месяца). Поддержку нацвалюте также оказывают снижение спроса на инвалюту со стороны юридических лиц после активных наращиваний позиций в ноябре-декабре, а также благоприятный сезонный фактор перед налоговыми платежами экспортеров в республиканский бюджет.Алия Молдабекова

Новость по теме

Курс доллара продолжает снижаться

Динара Халдарова
Нацбанк РК Молдабекова Алия Казахстан
Под телебашней «Коктобе» найден тайник с оружием
08.02.2022
Токаев поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы
08.02.2022
За кражу оружия во время январских событий задержан охранник магазина в Алматы
08.02.2022
Выбросил в арык – нетрезвого пешехода оштрафовали, водителя ищут
08.02.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
09.02.2022
Главная Топ LIVE Все