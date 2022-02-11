Существующие ставки утильсбора не покрывают затраты на переработку – Минэкологии

На сегодня коэффициенты ставок утилизационного платежа на упаковку низкие и не покрывают затраты на сбор, транспортировку и переработку отходов. Из ответа на запрос Zakon.kz за подписью вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Талгата Момышева

При этом указывается, что базовая ставка и коэффициенты платы за утиль регламентированы методикой расчета утильплатежа. Он в свою очередь привязан к МРП, а так как МРП ежегодно повышается, то и утильсбор также изменяется.

Базовая ставка утилизационного платежа выражена в МРП. Так, размер МРП в 2015 году составлял 1952 тенге, тогда как в 2021 году – 2917 тенге. Таким образом, размер утилизационного платежа менялся в зависимости от изменения размера МРП Казахстана. Вице-министр экологии Талгат Момышев

При этом в ведомстве предпочли не отвечать на вопрос по поводу того, каковы на сегодня ставки утильбора на легковые автомобили и сельхозтехнику. По этому моменту они рекомендовали обратиться в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Также вице-министр оставил без ответа вопрос о том, нужен ли утильсбор в Казахстане и не лучше его вообще отменить.

31 января состоялось V заседание рабочей группы по пересмотру утильсбора. Во время обсуждения министр Сериккали Брекешев выразил готовность рассмотреть предложение переработчиков по изменению размеров стимулирования переработки.

Как уточнили в Минэкологии, во время обсуждения «разговор шел о возможном повышении платы переработчикам с целью увеличения доли переработки и абсолютно не касался вопроса увеличения размеров ставок утильплатежа в отношении транспортных средств, сельхозтехники, а также кабельно-проводниковой продукции».

В Казахстане с 2016 года введен принцип «Расширенные обязательства производителей (импортеров)» (далее – РОП, утилизационный сбор), который заключается в участии производителей (импортеров) в сборе, переработке, утилизации или повторном использовании отходов путем внедрения платы за утилизацию при производстве или ввозе товаров.

Целью внедрения утилизационного сбора является привлечение инвестиций в отрасль переработки отходов, чтобы обеспечить перерабатывающие предприятия необходимым сырьем, а также снизить объемы отходов, негативно воздействующих на окружающую среду.

Это является международной практикой, и аналогичные нормы действуют также в других странах-членах ЕАЭС, таких как Республика Беларусь (с 2014 года) и Российская Федерация (с 2012 года).

Утилизационный сбор на транспортные средства имеет две основные цели:

в первую очередь, это экологическое развитие отрасли переработки отходов, обеспечить перерабатывающие предприятия необходимым сырьем, а также снизить объемы отходов, негативно воздействующих на окружающую среду;

второстепенная роль – это стимулирование отечественного производства и привлечение иностранных инвесторов на локализацию производства в РК.

2 февраля министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев рассказал, когда утвердят ставки по утильсбору на автотранспорт.

27 января министр сообщил, что утильсбор на кабельную продукцию будет приостановлен.