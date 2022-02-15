Генпрокуратура отчиталась о ходе расследования уголовных дел по январским событиям
По данным ведомства, по отдельным эпизодам установлены и задержаны причастные к ним подозреваемые.
Следствием установлены двое иностранных граждан, активно участвовавшие в массовых беспорядках в Алматы и при захвате здания акимата города в ночь с 4 на 5 января 2022 года.
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Как уточнили в пресс-службе, указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников Управления специализированной службы охраны, оборонявших здание.
Телесные повреждения полицейским наносились ранее отобранными спецсредствами (щиты, дубинки). В результате идентификации видеоматериалов личности преступников установлены. 1 февраля с санкции суда они взяты под стражу.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Их преступные действия квалифицированы по статьям 272 ч.2 (участие в массовых беспорядках), 380 ч.3 п.1,4 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.
Кроме того, 6 января 2022 года преступники с целью организации телеэфира планировали захватить телевышку «Кок Тобе», при этом склоняли мирных граждан к совместному совершению преступления и покушались на их жизнь.
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Получив отказ от одного гражданина 1992 года рождения, преступники два раза выстрелили в него из дробового ружья, в результате чего потерпевший получил ранения в руку и в область паха. Организатор этого преступления задержан. Им оказался ранее судимый житель пригорода Алматы, 1983 года рождения. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей. 25 января с санкции суда он взят под стражу.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК