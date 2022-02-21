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Законодательство РК
14:51 21.02.2022

Майнинговую ферму выявили в овощехранилище в Петропавловске

петропавловск, майнинговая ферма, афм Фото: скриншот
Еще одна майнинговая ферма выявлена сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу по СКО в Петропавловске, передает Zakon.kz.
Для работы фермы переоборудовано хозпомещение овощехранилища, в котором располагалось 273 единицы оборудования для генерации криптовалют. Потребление электрических мощностей майнинговой фермой составляло порядка 146 Мвт в месяц.Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что «деятельность криптофермы осуществлялась с уклонением от уплаты налогов, без соответствующей регистрации в органах госдоходов».

Проводится досудебное расследование по ст. 214 УК РК «Незаконная предпринимательская деятельность».Пресс-служба АФМ РК

Ранее в Министерстве энергетики РК сообщили, что в стране выявили 13 майнинговых ферм с суммарной мощностью 202 МВт.

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13 майнинговых ферм выявили в Казахстане – Минэнерго

Также в АФМ РК заявляли о выявлении незаконных майнинговых ферм в ЭкибастузеАлматы и Нур-Султане.

Динара Халдарова
АФМ РК Петропавловск
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