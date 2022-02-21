130 млн тенге ущерба нанесла бюджету майнинговая ферма в Алматинской области

Компанию по добыче криптовалюты под видом производства текстильной продукции иностранные инвесторы разместили на территории бывшего суконного комбината. Как выяснилось, организаторы майнинговой фермы, незаконно воспользовавшись техническими условиями электроэнергии, увеличили мощность потребляемого электричества, при этом оплачивая ее стоимость по льготному тарифу. Антикоррупционная служба

Во время обыска на территории АО «Каргалы» специалисты обнаружили более 2800 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи криптовалюты стоимостью более 1 млрд тенге.

По предварительным оценкам, государству причинен ущерб в размере 131 198 909 тенге.

Кроме того, организаторы майнинговой фермы совершали дачу взяток от 50 тыс. до 1,5 млн тенге сотрудникам уполномоченных органов в лице АО «Алатау Жарык Компаниясы» и РЭС Жамбылского района.

В настоящее время ведется следствие, назначены экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Антикоррупционная служба

В Казахстане выявили 13 майнинговых ферм. Ранее сообщалось, что незаконные майнинговые фермы были выявлены в Экибастузе, Алматы и Нур-Султане.