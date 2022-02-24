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09:16 24.02.2022

Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве

ограничение полетов Фото: pixabay
Полеты гражданской авиации в небе над Украиной ограничены в связи с возможными угрозами, сообщает Zakon.kz.
Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации, – говорится в сообщении NOTAM.

Ранее ТАСС отмечал, что аэропорты Харькова и Днепра вечером 23 февраля временно закрыли до утра 24 февраля.

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Стоит отметить, что Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

По его словам, весь ход развития событий и анализ информации показывают, что столкновение России с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что украинцы и русские – не враги.

Президент Украины также рассказал, что пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным, «но в ответ – тишина, хотя тишина должна быть на Донбассе».

После этого Зеленский обратился к гражданам России «не как президент, а как гражданин Украины».

Нас с вами разделяют более 2 тыс км границы, вдоль нее стоят ваши войска, почти 200 тыс. солдат, ваше руководство одобрило шаг вперед, на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте.Владимир Зеленский
Анастасия Московчук
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