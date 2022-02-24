Владимир Зеленский призывает остановить войну против Украины

Ранее Зеленский сообщал, что на всей территории страны вводится военное положение. Он призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.

Позднее еще одно заявление украинский президент также опубликовал на своей странице в Instagram.

Уже поговорил с президентом США Джозефом Байденом, федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Польши Анджеем Дудой. Владимир Зеленский

Кроме того, он призвал немедленно остановить военные действия.

Призываю немедленно остановить Путина! Остановить войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Срочные санкции! Оборонная и финансовая поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру, – заключил президент Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.