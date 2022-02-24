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Законодательство РК
12:30 24.02.2022

Владимир Зеленский призывает остановить войну против Украины

заявление Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне ситуации в стране сделал еще одно заявление. Он требует прекратить войну, сообщает Zakon.kz.

Ранее Зеленский сообщал, что на всей территории страны вводится военное положение. Он призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.

Позднее еще одно заявление украинский президент также опубликовал на своей странице в Instagram.

Уже поговорил с президентом США Джозефом Байденом, федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Польши Анджеем Дудой. Владимир Зеленский

Кроме того, он призвал немедленно остановить военные действия.

Призываю немедленно остановить Путина! Остановить войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Срочные санкции! Оборонная и финансовая поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру, – заключил президент Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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