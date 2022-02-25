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14:29 25.02.2022

Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе — СМИ

заявление о нейтральном статусе Фото: официальное интернет-представительство президента Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам о нейтральном статусе, сообщает Zakon.kz.
Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать, – говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, поступившем в РБК.

Он отметил, что Украина готова провести переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности.

Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами, – уточнил Михаил Подоляк.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

После начала военных действий Владимир Зеленский призвал остановить войну против Украины.

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Уже 25 февраля президент Украины заявил, что страна осталась в одиночестве при защите своего государства, несмотря на обещания стран Запада.

Кроме того, Зеленский заявил, что не боится России и не боится говорить обо всем, в том числе о гарантиях безопасности для Украины.

Не боимся говорить про нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО). Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут? Говорить об окончании этого вторжения – надо. Об окончании этой войны – надо. Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, наших героев, наших сил безопасности, от всех наших защитников. Владимир Зеленский
Анастасия Московчук
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