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Законодательство РК
11:32 27.02.2022

Ситуация в Украине: Трамп обвинил Байдена, SWIFT готова отключить Россию

Российский солдат Фото: Минобороны РФ
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что он допустил такое развитие ситуации в Украине. SWIFT ждет правового распоряжения от стран Европы для отключения России, сообщает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой санкциям против России «является третья мировая война».

  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН.

  • Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в допущении эскалации в Украине. Трамп заявил, что этого бы не случилось, будь он президентом.

  • Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT заявило, что готово исполнить решение стран Европы об отключении России от системы. В обществе готовы «выполнить инструкции» после получения правового распоряжения.

  • В США заявили, что Китай не поможет России после новых санкций.

  • Google временно приостановил монетизацию российских государственных СМИ.

  • Австралия поможет Украине оружием через партнеров по НАТО. В частности, в страну будут доставлены летальные средства.

  • МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию в Украине. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал инфографику «мирового турне демократии», где указаны страны, на которые напали США со времен Второй мировой войны.

Военные действия

  • Минобороны РФ сообщило о начале наступления на всех направлениях после отказа Украины от переговоров.

  • Подразделения Вооруженных сил ЛНР с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное.

  • Войска ЛНР установили контроль над населенными пунктами Счастье и Муратово.

  • Группировка ДНР установила контроль над Старогнатовкой, Октябрьским и Павлополем.

  • Российская разведка сообщила об установке артиллерийских подразделений в жилых кварталах украинских городов.

  • Вооруженные силы Украины сообщили об увеличении резервистов территориальной обороны до 37 тысяч человек.

  • Зенитная оборона ВВС Украины продолжает уничтожать авиацию, бронетанковую технику.

  • ВСУ остановила атаку на Слобожанском направлении, бои продолжаются в Харьковской области. Харьков и Сумы под контролем Украины.

  • В ряде городов Украины задержаны российские диверсионные группы.

Данияр Кунафин
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