Ситуация в Украине: Трамп обвинил Байдена, SWIFT готова отключить Россию
Политика и экономика
Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой санкциям против России «является третья мировая война».
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в допущении эскалации в Украине. Трамп заявил, что этого бы не случилось, будь он президентом.
Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT заявило, что готово исполнить решение стран Европы об отключении России от системы. В обществе готовы «выполнить инструкции» после получения правового распоряжения.
В США заявили, что Китай не поможет России после новых санкций.
Google временно приостановил монетизацию российских государственных СМИ.
Австралия поможет Украине оружием через партнеров по НАТО. В частности, в страну будут доставлены летальные средства.
МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию в Украине. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал инфографику «мирового турне демократии», где указаны страны, на которые напали США со времен Второй мировой войны.
Военные действия
Минобороны РФ сообщило о начале наступления на всех направлениях после отказа Украины от переговоров.
Подразделения Вооруженных сил ЛНР с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное.
Войска ЛНР установили контроль над населенными пунктами Счастье и Муратово.
Группировка ДНР установила контроль над Старогнатовкой, Октябрьским и Павлополем.
Российская разведка сообщила об установке артиллерийских подразделений в жилых кварталах украинских городов.
Вооруженные силы Украины сообщили об увеличении резервистов территориальной обороны до 37 тысяч человек.
Зенитная оборона ВВС Украины продолжает уничтожать авиацию, бронетанковую технику.
ВСУ остановила атаку на Слобожанском направлении, бои продолжаются в Харьковской области. Харьков и Сумы под контролем Украины.
В ряде городов Украины задержаны российские диверсионные группы.