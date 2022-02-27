Ситуация в Украине: Трамп обвинил Байдена, SWIFT готова отключить Россию

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой санкциям против России «является третья мировая война».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в допущении эскалации в Украине. Трамп заявил, что этого бы не случилось, будь он президентом.

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT заявило, что готово исполнить решение стран Европы об отключении России от системы. В обществе готовы «выполнить инструкции» после получения правового распоряжения.

В США заявили, что Китай не поможет России после новых санкций.

Google временно приостановил монетизацию российских государственных СМИ.

Австралия поможет Украине оружием через партнеров по НАТО. В частности, в страну будут доставлены летальные средства.