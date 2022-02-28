Ситуация в Украине: ядерная угроза, заявление Псаки, протесты в мире

Переговоры России и Украины пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области. Украинская делегация состоит из пяти человек. Она ехала на переговоры через Польшу из-за мер безопасности.

По словам президента Путина, высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение о членстве страны и закрыть тем самым многолетнюю дискуссию.

Также Зеленский сказал британскому премьеру Джонсону, что следующие 24 часа будут решающими для Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Североатлантический альянс не угрожает России. Так в Белом доме отреагировали на приказ президента РФ Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства.

В ООН назвали идею ядерного конфликта в Украине немыслимой. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

СБ ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по Украине, она должна пройти в течение 24 часов.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 договорились продолжить поставки оборонительного вооружения в Украины.

После начала проведения специальной военной операции в мире прошли многотысячные акции протестов.

Украина должна вступить в Евросоюз, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

ФИФА лишила сборную России флага и гимна. Сборная России по футболу будет играть под названием «сборная РФС» без флага и гимна. Кроме того, на территории России не будут проводиться международные матчи.

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для любых российских самолетов. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Австралия сообщила о введении санкций и запрета на въезд в страну для президента России Владимира Путина и членов российского Совбеза.