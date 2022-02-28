Ситуация в Украине: ядерная угроза, заявление Псаки, протесты в мире
Политика и экономика
Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
По словам президента Путина, высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.
Переговоры России и Украины пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области. Украинская делегация состоит из пяти человек. Она ехала на переговоры через Польшу из-за мер безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение о членстве страны и закрыть тем самым многолетнюю дискуссию.
Также Зеленский сказал британскому премьеру Джонсону, что следующие 24 часа будут решающими для Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Североатлантический альянс не угрожает России. Так в Белом доме отреагировали на приказ президента РФ Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства.
В ООН назвали идею ядерного конфликта в Украине немыслимой. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
СБ ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по Украине, она должна пройти в течение 24 часов.
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 договорились продолжить поставки оборонительного вооружения в Украины.
После начала проведения специальной военной операции в мире прошли многотысячные акции протестов.
Украина должна вступить в Евросоюз, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.
ФИФА лишила сборную России флага и гимна. Сборная России по футболу будет играть под названием «сборная РФС» без флага и гимна. Кроме того, на территории России не будут проводиться международные матчи.
Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для любых российских самолетов. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Австралия сообщила о введении санкций и запрета на въезд в страну для президента России Владимира Путина и членов российского Совбеза.
Исторические максимумы таковы: доллар - 117,82 рубля и евро - 132,88 рубля (данные Bloomberg).
Военные действия
Украина информировала МАГАТЭ о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве, признаков радиоактивного выброса нет.
Мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что город теперь находится под контролем российских военных: «Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе».
Жители Мариуполя сообщают, что военнослужащие ВСУ оборудуют огневые позиции минометов на крышах многоэтажных домов.
Украинская армия обстреляла из «Градов» населенный пункт Желобок, заявили в ЛНР.
В Мариуполе Нацгвардия и полиция Донецкой области задержали российского снайпера.
Киевское конструкторское бюро «Луч» передало украинской армии все современные противоракетные комплексы, которые должны были отправить на экспорт.
Украинские издания публикуют видео взрывов с подписью, что они якобы произошли в Запорожье и Черкассах. Информация оказалась фейковой – черкасский губернатор Александр Скичко заявил, что в его городе взрывов не было.