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Законодательство РК
10:53 28.02.2022

Ситуация в Украине: ядерная угроза, заявление Псаки, протесты в мире

флаг Украины Фото: pixbay
27 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, передает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

  • По словам президента Путина, высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.

  • Переговоры России и Украины пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области. Украинская делегация состоит из пяти человек. Она ехала на переговоры через Польшу из-за мер безопасности.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение о членстве страны и закрыть тем самым многолетнюю дискуссию.

  • Также Зеленский сказал британскому премьеру Джонсону, что следующие 24 часа будут решающими для Украины.

  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Североатлантический альянс не угрожает России. Так в Белом доме отреагировали на приказ президента РФ Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства.

  • В ООН назвали идею ядерного конфликта в Украине немыслимой. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

  • СБ ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по Украине, она должна пройти в течение 24 часов.

  • Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 договорились продолжить поставки оборонительного вооружения в Украины.

  • После начала проведения специальной военной операции в мире прошли многотысячные акции протестов.

  • Украина должна вступить в Евросоюз, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

  • ФИФА лишила сборную России флага и гимна. Сборная России по футболу будет играть под названием «сборная РФС» без флага и гимна. Кроме того, на территории России не будут проводиться международные матчи.

  • Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для любых российских самолетов. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

  • Австралия сообщила о введении санкций и запрета на въезд в страну для президента России Владимира Путина и членов российского Совбеза.

  • Исторические максимумы таковы: доллар - 117,82 рубля и евро - 132,88 рубля (данные Bloomberg).

Военные действия

  • Украина информировала МАГАТЭ о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве, признаков радиоактивного выброса нет.

  • Мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что город теперь находится под контролем российских военных: «Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе».

  • Жители Мариуполя сообщают, что военнослужащие ВСУ оборудуют огневые позиции минометов на крышах многоэтажных домов.

  • Украинская армия обстреляла из «Градов» населенный пункт Желобок, заявили в ЛНР.

  • В Мариуполе Нацгвардия и полиция Донецкой области задержали российского снайпера.

  • Киевское конструкторское бюро «Луч» передало украинской армии все современные противоракетные комплексы, которые должны были отправить на экспорт.

  • Украинские издания публикуют видео взрывов с подписью, что они якобы произошли в Запорожье и Черкассах. Информация оказалась фейковой – черкасский губернатор Александр Скичко заявил, что в его городе взрывов не было.

Анастасия Стативкина
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