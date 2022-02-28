Регионы с высоким уровнем коррупции в медицине назвала глава Минздрава

Глава Минздрава напомнила, что президент поручал перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК-Фармации».

Будет проведен анализ потребности регионов, проработаны нормативная база и информационные системы. В дальнейшем будет утверждена программа оснащения медтехникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования. Отмечу, что закуп медоборудования, при проверке антикоррупционной службой нашего ведомства, отмечается как один из источников хищения бюджетных средств. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По слова министра, в 2021 году выявлено 71 уголовное правонарушение. Основная доля коррупционных правонарушений — факты хищения, взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями. Также отмечается нецелевое расходование средств, выделенных на выплату меднадбавок, выявлены нарушения в работе мониторинговых групп и факты выдачи поддельных паспортов вакцинации.

Наибольшее число правонарушений, по словам главы Минздрава, приходится на города Нур-Султан и Алматы, а также на Туркестанскую, Алматинскую, Акмолинскую и Костанайскую области.