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Законодательство РК
17:34 28.02.2022

Регионы с высоким уровнем коррупции в медицине назвала глава Минздрава

Казахстан, коррупция, медики, проблемы, министр Фото: gov.kz
На коллегии ведомства министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о борьбе с коррупционными правонарушениями в сфере медицины, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава напомнила, что президент поручал перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК-Фармации».

Будет проведен анализ потребности регионов, проработаны нормативная база и информационные системы. В дальнейшем будет утверждена программа оснащения медтехникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования. Отмечу, что закуп медоборудования, при проверке антикоррупционной службой нашего ведомства, отмечается как один из источников хищения бюджетных средств. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По слова министра, в 2021 году выявлено 71 уголовное правонарушение. Основная доля коррупционных правонарушений — факты хищения, взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями. Также отмечается нецелевое расходование средств, выделенных на выплату меднадбавок, выявлены нарушения в работе мониторинговых групп и факты выдачи поддельных паспортов вакцинации.

Наибольшее число правонарушений, по словам главы Минздрава, приходится на города Нур-Султан и Алматы, а также на Туркестанскую, Алматинскую, Акмолинскую и Костанайскую области.

Оксана Скибан
Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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