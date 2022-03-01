Нужно ускорение процесса: Токаев о выборах районных акимов

Глава государства напомнил, что в 2021 году в Казахстане впервые была внедрена прямая выборность акимов сел, и это подтолкнуло партию активнее работать на местах.

На сегодняшний день по всей стране уже избраны главы более 900 сельских округов. Большинство из них – наши партийцы. До конца текущего года выборы пройдут еще в 293 округах. А в скором времени мы перейдем к прямой выборности районных акимов. Об этом я скажу в своем послании. Я думаю, с выборами районных акимов нам задерживаться не стоит, нужно ускорение процесса. Касым-Жомарт Токаев

Президент призвал членов партии не сбавлять обороты, а активно участвовать в избирательных кампаниях, выдвигая достойных кандидатов, пользующихся поддержкой граждан.

Ранее на внеочередном съезде партии Касым-Жомарт Токаев высказался про ребрендинг Nur Otan, обозначил задачи перед партийцами, прокомментировал ситуацию в Украине.