О судьбе выборов районных акимов высказался президент

Касым-Жомарт Токаев, выступая на диалог-платформе сельских акимов, поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что относительно выборов акимов районов существуют различные точки зрения.

"Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагают пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты во главе с Ерланом Саировым, Альбертом Рау и Мархабатом Жайымбетовым. Они указывают, что выборов в стране становится слишком много, и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов. Существует также мнение, что избирательные кампании могут препятствовать конкретной работе, которая должна вестись на местах. Эту позицию следует учесть", – указал глава государства.

Он сообщил, что к настоящему времени путем выборов избраны 52 акима районов.

"Теперь предстоит проанализировать результаты их работы. Следует тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов. Вопрос заключается не в обязательном проведении выборов акимов районов, а в достижении основной цели – обеспечении положительных результатов. Правительство совместно с депутатами Парламента должно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять справедливое и верное решение. Главное, каждая реформа должна проводиться взвешенно", – заключил президент.

26 ноября 2025 года депутаты Ерлан Саиров и Мархабат Жайымбетов на заседании Мажилиса рассказали, почему стоит приостановить выборы районных акимов.